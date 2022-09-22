Samsun haberi! FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da devam ediyor Spor Haberleri Edinilen Samsun gelişmesine göre Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da sürüyor. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da sürüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan turnuvanın ikinci gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sambo müsabakaları yapıldı. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda ise wushu karşılaşmaları gerçekleştirildi. Turnuvanın üçüncü gününde ise muaythai, güreş, boks ve karate müsabakaları başlayacak. Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, 30 Eylül'de sona erecek. Spor Kaynak: AA / İlyas Gün Dövüş Sporları Samsun Spor Haberler

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