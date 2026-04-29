Samsun'da Pickleball Şampiyonası düzenlenecek

Samsun'da 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Samsun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilay Samsun Şubesi ve Samsun Pickleball Derneği iş birliğiyle Pickleball Şampiyonası düzenlenecek.

Bağımlılığa karşı spor

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılması planlanan turnuva, "Gerçek Mücadele Sahada: Bağımlılığa Karşı Pickleball Şampiyonası" sloganıyla gerçekleştirilecek. Detaylar hakkında bilgi veren Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer, turnuvanın OMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacağını belirtti. Turnuvaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri için 16 Mayıs'a kadar başvurular kabul edilecek.

Gerçek mücadele sahada

Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer, "5 Nisan'da Samsun'da düzenlediğimiz şampiyonada tam 670 sporcumuzu bir araya getirerek devasa bir organizasyona imza atmıştık. Bu kez de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gençlerimizle birlikte kortlarda yaşayacağız. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile omuz omuza vererek üniversitemizde birçok pickleball etkinliği gerçekleştirdik. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gençlerimize 'Bağımlılıkla gerçek mücadele sahada olur' diyoruz ve bu anlamlı şampiyonada ter dökmeye davet ediyoruz. Pickleball; tenis, badminton ve masa tenisinin en güzel yanlarını birleştiren, öğrenmesi kolay ve son derece kapsayıcı bir branş. Gençlerimizin ekran başından kalkıp sahaya inmesini, 'Gerçek Mücadele Sahada' sloganıyla gerçek bir rekabet ve sosyalleşme deneyimi yaşamalarını istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı