Samsun'da Petank Birinci Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen 2022-2023 sezonu Türkiye Petank Birinci Lig 2. Etap müsabakaları sona erdi. Müsabakalara 17 ilden gelen 68 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Kıyma, antrenörlere, sporculara ve sporseverlere teşekkür etti.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen 2022-2023 sezonu Türkiye Petank Birinci Lig 2. Etap müsabakaları sona erdi.
Müsabakalar, 17 ilden gelen 68 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kupa töreninde Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.
Kıyma, müsabakalara katılım gösteren antrenörlere, sporcularımıza ve sporseverlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Şenol Şahin Yener - Spor