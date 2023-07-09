Samsun'da Petank Birinci Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen 2022-2023 sezonu Türkiye Petank Birinci Lig 2. Etap müsabakaları sona erdi. Müsabakalara 17 ilden gelen 68 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Kıyma, antrenörlere, sporculara ve sporseverlere teşekkür etti.