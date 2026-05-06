Samsun'da "Kros Duatlon" yarışması düzenlendi

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kros Duatlon yarışması, dağ bisikleti ve doğa koşusu parkurlarında yapıldı. Yarışma yaklaşık 2 saat sürdü ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular ilk olarak dağ bisikleti parkuru, daha sonra ise doğa koşusunda ter döktü.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen yarışlar yaklaşık 2 saat sürdü.

Samsun Triatlon İl Temsilcisi Kaan Aydıngül, organizasyonun çok güzel geçtiği belirterek, "Samsun'da ilk defa böyle bir faaliyet yapıyoruz. Burada bu etkinliği yapmaktan çok mutluyuz. OMÜ Rektörlüğü, valiliğimiz, gençlik ve spor müdürlüğümüz güzel destekler verdiler." dedi.

Programda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
