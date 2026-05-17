Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı Samsun'da üçüncü kez başladı

Samsun, Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı'na üçüncü kez ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliği tarafından İlkadım ilçesi İstiklal Meydanı'nda başlayan yarışa 15'i yabancı olmak üzere toplam 415 bisikletli katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, starttan önce sporcular ile sohbet edip başarılar diledi. Vali Tavlı'nın başlattığı yarışmada sporcular, İstiklal Meydanı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Bafra ilçesi etaplarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadeleye başladı. Yarış öncesi konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bu tür organizasyonlar çok önemli. Geçen seneyi 2'ye katlayan bir katılım var. Bu organizasyon her yıl Samsun'da yapıldıkça, sporcular da buradaki güzellikleri birbirlerine anlattıkça ben inanıyorum ki burada yakın tarihte 1500 kişiyle organizasyon yapacağız. Gran Fondo'lar halka iniyor. Biz artık Gran Fondo'lara da önem veriyoruz. Bu yıl ülkemizde 10 tane yapacağız ve bir tanesini de Samsun'da yapıyoruz" dedi.

