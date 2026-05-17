Haberler

Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı Samsun'da üçüncü kez başladı

Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı Samsun'da üçüncü kez başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı, 415 bisikletlinin katılımıyla başladı. Yarış, 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda gerçekleşiyor.

SAMSUN'un üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı başladı.

Samsun, Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı'na üçüncü kez ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliği tarafından İlkadım ilçesi İstiklal Meydanı'nda başlayan yarışa 15'i yabancı olmak üzere toplam 415 bisikletli katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, starttan önce sporcular ile sohbet edip başarılar diledi. Vali Tavlı'nın başlattığı yarışmada sporcular, İstiklal Meydanı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Bafra ilçesi etaplarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadeleye başladı. Yarış öncesi konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bu tür organizasyonlar çok önemli. Geçen seneyi 2'ye katlayan bir katılım var. Bu organizasyon her yıl Samsun'da yapıldıkça, sporcular da buradaki güzellikleri birbirlerine anlattıkça ben inanıyorum ki burada yakın tarihte 1500 kişiyle organizasyon yapacağız. Gran Fondo'lar halka iniyor. Biz artık Gran Fondo'lara da önem veriyoruz. Bu yıl ülkemizde 10 tane yapacağız ve bir tanesini de Samsun'da yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu

Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, kayboldu
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı