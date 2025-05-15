Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları
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Samsun'da "Gençlik Haftası" kutlamaları, çelenk sunma töreni ile başladı.

Samsun'da " Gençlik Haftası" kutlamaları, çelenk sunma töreni ile başladı.

" Gençlik Haftası", 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Bu kapsamda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlerin haftasını kutladı.

"Gençler, ülke menfaatlerini kendi menfaatinden üstün gören vasıflara sahip olmalıdır"

Dereci, "Sevgili gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveri ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluklarınız arasında yer almaktadır. Sizler, yakın bir gelecekte, ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetimizi omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Türk genci olarak her şeyden önce milli, manevi, tarihi ve insani vasıflar çerçevesinde birleşen, Batı kültürü ve medeniyeti karşısında kendi kültür ve medeniyetine sahip çıkan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve tertiplenen tezgah ve tuzakları fark edebilen, hedef ve ideallerini hiç unutmayan ve onları devamlı yaşatan, Türk tarihine bir bütün olarak bakan, sınıfçı ve bölücü olmayan, emperyalizmin her türlüsüne karşı çıkan, planlı ve programlı çalışan, vatanına, devletine ve milletine candan bağlı olan, ülke menfaatlerini kendi menfaatinden üstün gören, çelik yürekli, üstün yetenekleriyle düşmana korku salan, mazluma dost olan, büyüğünü sayan, küçüğünü koruyan ve seven, inisiyatif sahibi, korku nedir bilmeyen vasıflara sahip olmalıdır" dedi.

Tören, konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törene katılan kalabalık daha sonra Tütün İskelesi'nden başlayan Aile Yılı Yürüyüşü'ne iştirak etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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