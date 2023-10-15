Samsun'da düzenlenen 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu

Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği ve 20 şehirden 52 sporcunun katıldığı 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da düzenlenen ilk ulusal 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması' büyük ilgi gördü. Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanı'nda başlayan, genel, takım ve kadın klasmanlarında üç gün süren yarışma, Dereler Mahallesi'nde özel olarak oluşturulan iniş ve gözlem alanında son buldu. Canik Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 20'nin üzerinde şehirden 52 sporcunun katıldığı yarışmada birinci olan ve derece elde eden sporcular, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve protokol üyelerinin elinden ödüllerini aldı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, ilçede önemli bir spor organizasyonu gerçekleştirmiş olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sandıkçı, Samsun'un ilk ulusal 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nı ilçede düzenliklerini belirterek, "İlçemizde bir ilke daha imza atarak, şehrimizin ilk ulusal 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla birlikte yarışmamızda heyecan dolu dakikalara ortak olduk. Şehir dışından sporcularımızın da katılım gösterdiği yarışmamızda, tüm sporcularımız centilmen mücadeleler sergilediler. Yarışmamıza yoğun bir ilgiyle katılan tüm sporcularımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ve dereceler elde eden sporcularımızı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmanın ödül töreni programına AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, muhtarlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN