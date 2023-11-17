Samsun'da Çocuklar Canik Spor Etkinliği'ne Akın Etti

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen 'Canik Spor Etkinliği'ne çocuklar büyük ilgi gösterdi. Canik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı buldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da öğrencilerle masa tenisi maçı yaptı ve halat çekme oyunu oynadı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen 'Canik Spor Etkinliği'ne çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Canik Belediyesi tarafından bir AVM'de Canik Spor Etkinliği organize edildi. Etkinliğe gelen çocuklar, antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı buldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da öğrenciler ile masa tenisi maçı yaptı, halat çekme oyunu oynadı.

Çocuklar akın etti

Canik Spor Etkinliği'ne çocukların büyük bir ilgiyle katıldıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Spor Etkinliğimizde çocuklarımızı farklı spor branşlarıyla buluşturuyoruz. Etkinliğimizde, çocuklarımızın hem eğlendiği hem de öğrendiği ödüllü yarışmalar düzenliyoruz. Burada en önemli amacımız, çocuklarımızı spor yapmaya teşvik ederek onların ilgi alanlarına göre belirledikleri bir spor branşını mutlaka profesyonel olarak icra etmelerini sağlamak. Sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmek. İlçemizde düzenleyeceğimiz yeni programlarımızla çocuklarımızı sporla bir araya getirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN