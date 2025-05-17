Samsun'da Bowling Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

TÜRKİYE Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 2024-2025 faaliyet programlarında yer alan Bowling 1'inci Lig ve Süper Bahar Ligi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor.

16-18 Mayıs tarihleri arasında Bowling Akademisi'nde yapılan şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 24'ün üzerinde sporcu katıldı. Yarın yapılacak final maçlarının müsabakalarının ardından 1'inci Lige ve Süper Bahar Ligi'ne katılacak sporcular belli olacak. Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili Serdar Arslan, "Samsun'da şu anda Bahar Ligi'nin devamında Süper Lig ve Birinci Lig Türkiye Kupası devam etmektedir. Bahar Ligi'nde daha önceden açıklanan sıralamaya giren sporcular burada yarışmaktalar. Bu yarışmaların sonucunda bir sıralama puanı alacaklar. O sıralama puanı üzerinden de en az 3 turnuvaya katılmış olmak şartıyla bir sonraki senenin milli takım havuzunda yer almak için mücadele ediyorlar. Yarın da bu turnuvanın finaliyle beraber kısmet olursa turnuvayı sonlandıracağız" dedi.

Turnuvaya 24'ün üzerinde sporcunun katıldığını ifade eden Arslan, "Şu anda Süper Lig pozisyonda oynamakta olan yaklaşık 24'ün üzerinde sporcu var ve yarışıyor. Bu sıralamada hangi sporcular, kaç yarışta yarışacağına ilgili bilgileri daha önceden lig kurallarında yazıyoruz. Onun üzerinde yarışıyorlar. Birinci Lig'de bu sayı biraz daha yüksek. Bugün 1'inci Lig'in erkek ve kadın sporcuları burada yarışacaklar. O sporcular yine aynı şekilde buradan elde ettikleri sıralama puanıyla milli takım havuzunda yer almak için çalışıyorlar" diye konuştu.