Samsun'da Bowling Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Samsun'da Bowling Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Bowling 1'inci Lig ve Süper Bahar Ligi Türkiye Şampiyonası, 24'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Samsun'da sürüyor. Final maçları 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 2024-2025 faaliyet programlarında yer alan Bowling 1'inci Lig ve Süper Bahar Ligi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor.

16-18 Mayıs tarihleri arasında Bowling Akademisi'nde yapılan şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 24'ün üzerinde sporcu katıldı. Yarın yapılacak final maçlarının müsabakalarının ardından 1'inci Lige ve Süper Bahar Ligi'ne katılacak sporcular belli olacak. Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili Serdar Arslan, "Samsun'da şu anda Bahar Ligi'nin devamında Süper Lig ve Birinci Lig Türkiye Kupası devam etmektedir. Bahar Ligi'nde daha önceden açıklanan sıralamaya giren sporcular burada yarışmaktalar. Bu yarışmaların sonucunda bir sıralama puanı alacaklar. O sıralama puanı üzerinden de en az 3 turnuvaya katılmış olmak şartıyla bir sonraki senenin milli takım havuzunda yer almak için mücadele ediyorlar. Yarın da bu turnuvanın finaliyle beraber kısmet olursa turnuvayı sonlandıracağız" dedi.

Turnuvaya 24'ün üzerinde sporcunun katıldığını ifade eden Arslan, "Şu anda Süper Lig pozisyonda oynamakta olan yaklaşık 24'ün üzerinde sporcu var ve yarışıyor. Bu sıralamada hangi sporcular, kaç yarışta yarışacağına ilgili bilgileri daha önceden lig kurallarında yazıyoruz. Onun üzerinde yarışıyorlar. Birinci Lig'de bu sayı biraz daha yüksek. Bugün 1'inci Lig'in erkek ve kadın sporcuları burada yarışacaklar. O sporcular yine aynı şekilde buradan elde ettikleri sıralama puanıyla milli takım havuzunda yer almak için çalışıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcının Türkiye'deki bir konseri daha iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.