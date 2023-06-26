Samsun'da 3 Bant Bilardo Grand Prix Yaz Turnuvası düzenlendi
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Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından Atakum'da bulunan bir bilardo tesisinde 60 sporcuyla 3 Bant Bilardo Grand Prix Yaz Turnuvası düzenlendi. Turnuvada birinci Doğukan Kamber, ikinci Sinan Bıyıklı oldu. Üçüncülüğü ise İbrahim Kanber ve Metin Yıldırım paylaştı. Ödülleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve İl Hakem Kurulu Başkanı Ergin Kanca verdi.
Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından 3 Bant Bilardo Grand Prix Yaz Turnuvası yapıldı.
Atakum'da bulunan bir bilardo tesisinde düzenlenen turnuvaya 60 sporcu katıldı.
Turnuvada Doğukan Kamber birinci, Sinan Bıyıklı ikinci oldu. Üçüncülüğü ise İbrahim Kanber ve Metin Yıldırım paylaştı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve İl Hakem Kurulu Başkanı Ergin Kanca verdi.