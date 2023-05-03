Samsun'da 269 amatör spor kulübüne 7,1 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'daki 269 amatör spor kulübüne 7 milyon 110 bin liralık ayni ve nakdi destek sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'daki 269 amatör spor kulübüne 7 milyon 110 bin liralık ayni ve nakdi destek sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak "Ayni ve Nakdi Yardım Takdim Töreni" düzenlendi. Tören, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun canlı bağlantısı ile Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisi'nde gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun'da 269 spor kulübüne toplam 7 milyon 110 bin lira tutarında ayni ve nakdi yardım sağladı.

"En önemli yol arkadaşlarımız kulüplerimizdir"

Ayni ve nakdi yardım takdimi programında konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nevzat Akman, "Sporun koruyucu özgüven aşılayıcı, yönleriyle birlikte bir yaşam tarzı haline getirilebilmesi günümüz dünyasında her spor branşında oluşan rekabetçi ve ülkemizi uluslararası spor arenasında temsil edecek spor ve sporcu elemanlarının yetiştirilmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz için, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, en önemli yol arkadaşlarımızda kulüplerimizdir. Spor kulüpleri destek programına katılımları için herkese teşekkürlerimi iletiyor, il müdürlüğü olarak sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bu yardımla amatörler hayat bulmakta"

Samsun Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Şener Aydın ise "Yaklaşık 5 yıldır, amatör spor kulüplerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bu yardımla amatörler hayat bulmaktadır. Amatör sporu destekleyen herkes bizim için çok değerlidir. Başta amatör sporlara gönül veren, Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de bu gayretle çalışmalarımıza devam edip, Türk sporuna hizmet vermeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki amatör spor vefadır" diye konuştu.

Düzenlenen ayni ve nakdi destek programına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü İbrahim Güven, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, amatör kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

Program halk oyunları gösterisi ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. - SAMSUN