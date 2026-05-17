Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 21 kilometrelik '19 Mayıs Uluslararası Samsun Yarı Maratonu' ve 3 kilometrelik 'İstiklal Koşusu' gerçekleştirildi. Koşuya 578'i kadın, 866'sı erkek olmak üzere toplam 1444 sporcu katıldı. Maratonun startını Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş verdi. Uluslararası yarı maratonu 10.5 kilometre sonraki Çakırlar Korusu'na kadar devam etti. İstiklal Koşusu ise Çobanlı İskelesi'nde son buldu. Maratona 22 yabancı uyruklu sporcu da katıldı.

Maratona katılan sporcular heyecanlı olduklarını belirtirken, maratona Samsun'dan katılan Şükrü Turgut (72) ise, köyde yetiştiğini ve kendi emekleriyle bu yarışa geldiğini ifade ederek, "İnşallah daha çok koşacağım. Barış ve spora önem verilmesini isterim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı