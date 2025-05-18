Samsun'da 19 Mayıs Bisiklet Yarışları Coşkusu

Samsun'da 19 Mayıs Bisiklet Yarışları Coşkusu
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışları, 494 sporcunun katılımıyla başladı. Vali Orhan Tavlı'nın start bayrağını kaldırdığı yarışlar, bağımsızlık temasıyla yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da düzenlenen İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışları, 4 kategoride 494 sporcunun katılımıyla başladı.

2. kez Samsun İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışları, Atakum Çobanlı İskelesi'nde Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın start bayrağını kaldırmasıyla başladı. Kadın-erkek, uzak ve yakın olmak üzere toplam 4 kategoriden oluşan bisikletçiler kısa mesafede Çobanlı'dan çıkıp 19 Mayıs ilçesinden dönecekler. Sporcular uzun mesafede ise Kızılrımak Kuş Cenneti'nden, Bafra'nın içlerine kadar pedal çevirip tekrar yarışın start aldığı Çobanlı İskelesi'ne gelecek.

Vali Tavlı: "Bisikletçiler, bağımsızlığın meşalesini dünyaya duyurmak üzere Samsun'da buluştular"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesinin Samsun'da yakıldığını dile getiren Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri, 19 Mayıs şehri, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı şehir. Anadolu'ya bağımsızlık güneşinin müthiş bir şekilde doğduğu şehirde bütün Anadolu'muzun, ülkemizin güzel şehirlerinden bisiklet tutkunları, sevdalıları Samsun'da buluştu. Hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımıza güzel bir anlam kattı hem de tüm bağımsızlığın meşalesini dünyaya duyurmak üzere Samsun'da buluştular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Yarışa katılan sporcular da Samsun'da 2. kez düzenlenen yarışların kendileri açısından da çok anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, yarışın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüm kategoriler 15'er dakika arayla parkura başladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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