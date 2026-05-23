Samsun'da 'Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesini Anma Yürüyüşü' başladı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen 'Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 16'ncı Anma Yürüyüşü' Tütün İskelesi'nde başladı. Burada toplanan gençler Havza ilçesine teslim edilecek Türk bayrağını Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Erdem Okandan'dan öperek teslim aldı. Bayrak teslim töreninin ardından başlayan yürüyüş 2 gün sürecek ve Havza Atatürk Evi'nde son bulacak.

Yürüyüşün 2 gün süreceğini söyleyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Erdem Okandan, "Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 1 ay boyunca farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bugün de Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü'nün 16'ncısını düzenledik. 7'den 70'e her yaştan sporcumuzun katıldığı yürüyüşümüz, Tütün İskelesi'nden başlayıp 25 Mayıs'ta Havza'da sonlanacak. Bu yürüyüşe destek veren tüm kamu kurumlarına ve sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
