86 kilometrelik 'Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü' başladı

Samsun'da bu yıl 16.'sı düzenlenen Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Tütün İskelesi'nden start aldı. Yürüyüş, 25 Mayıs'ta Havza'da sona erecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri Samsun'da devam ediyor. Bu yıl 16.'sı düzenlenen yürüyüş etkinliği, Tütün İskelesi'nde düzenlenen programla start aldı. Tütün İskelesi'nde toplanan gençler, Havza'da teslim edecekleri ay-yıldızlı Türk bayrağını Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Erdem Okandan'dan öperek teslim aldı. Yürüyüş, bayrak teslim töreninin ardından polis eskortu ve sağlıkçıların eşliğinde başladı.

Yürüyüşe katılan dağcılara ve vatandaşlara teşekkür eden Erdem Okandan, "Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 1 ay boyunca farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bugün de Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü'nün 16'ncısını düzenledik. 7'den 70'e her yaştan sporcumuzun katıldığı yürüyüşümüz, Tütün İskelesi'nden başlayıp 25 Mayıs'ta Havza'da sonlanacak. Bu yürüyüşe destek veren tüm kamu kurumlarına ve sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi'nde başlayan ve 2 gün sürecek yürüyüş, Havza Atatürk Evi'nde son bulacak. - SAMSUN

