Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Senanur Çelik Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Senanur Çelik, Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, 7-10 Aralık tarihleri arasında Romanya'da düzenlendi. Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından organize edilen şampiyonaya Romanya'nın başkenti Bükreş ev sahipliği yaptı. Şampiyonada her sıklette ikişer olmak üzere Türkiye'yi toplam 16'şar kadın ve erkek toplam 32 sporcu temsil etti.

53 KİLODA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Şampiyonada Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Senanur Çelik, 53 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Milli sporcumuz Senanur Çelik'i tebrik ediyorum. Kulübümüzün sporcusu Senanur yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaların karşılığını almış ve bizleri gururlandırmıştır. Başarısından dolayı sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Eminim ki başarıları artarak devam edecek" dedi.