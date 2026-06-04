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Samsunspor'un stadının zeminine ısıtma ve soğutma tesisatı döşeniyor

Samsunspor'un stadının zeminine ısıtma ve soğutma tesisatı döşeniyor
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Süper Lig ekibi Samsunspor'un maçlarına ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadyumu'nda kullanım ömrünü dolduran zemin tamamen değiştiriliyor. Çalışmalar kapsamında zemin 35 cm kazılacak, ısıtma ve soğutma tesisatı ile sprink sulama boruları yenilenecek, ardından hibrit çim serilecek. Bakım-onarımın 60 günde tamamlanması hedefleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kullandığı 19 Mayıs Stadyumu'nda kullanım ömrünü dolduran zeminin bakım-onarım çalışmaları devam ediyor. Stat zemini tamamen değiştirilirken ayrıca soğutma ve ısıtma tesisatı da zemin altına döşeniyor.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bakım onarım çalışmaları Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un girişimleriyle stadın zemini 35 cm kazılacak. Isıtma ve soğutma tesisatı boruları değişecek. Sprink sulama boruları değişecek. Ardından rulo çim serilerek, hibrit çim çakılacak.

Zemindeki iyileştirme ve diğer çalışmaların 60 günde tamamlanması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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