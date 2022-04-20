Şampiyonluk yolunda can sıkan sakatlık! Trabzonspor'un yıldızı, Adana Demirspor maçında yok - Haberler

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Şampiyonluk yolunda can sıkan sakatlık! Trabzonspor'un yıldızı, Adana Demirspor maçında yok

Haberler.com - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Nijeryalı futbolcunun Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Nijeryalı futbolcunun, Trabzonspor'un bu hafta oynayacağı Adana Demirspor maçında sahada olması beklenmiyor.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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