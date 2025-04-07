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Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
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Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girildi ve lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Galatasaray'ın 71, Fenerbahçe'nin ise 68 puanı bulunuyor. İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçı olacak. İşte iki takımın da kalan maçları...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği dev maçtan ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 4-1 galip ayrılmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla haftayı BAY geçen lider Galatasaray ile maç sayısını eşitleyerek arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde;

Galatasaray'ın kalan maçları;

  • Samsunspor (D)
  • Bodrumspor
  • Eyüpspor (D)
  • Sivasspor
  • Trabzonspor (D)
  • Kayserispor
  • Göztepe (D)
  • RAMS Başakşehir

Fenerbahçe'nin kalan maçları;

  • Sivasspor (D)
  • Kayserispor
  • Gaziantep FK (D)
  • Beşiktaş
  • RAMS Başakşehir (D)
  • Eyüpspor,
  • Hatayspor (D)
  • Konyaspor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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