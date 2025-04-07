Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girildi ve lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Galatasaray'ın 71, Fenerbahçe'nin ise 68 puanı bulunuyor. İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçı olacak. İşte iki takımın da kalan maçları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği dev maçtan ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 4-1 galip ayrılmayı başardı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla haftayı BAY geçen lider Galatasaray ile maç sayısını eşitleyerek arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde;
Galatasaray'ın kalan maçları;
- Samsunspor (D)
- Bodrumspor
- Eyüpspor (D)
- Sivasspor
- Trabzonspor (D)
- Kayserispor
- Göztepe (D)
- RAMS Başakşehir
Fenerbahçe'nin kalan maçları;
- Sivasspor (D)
- Kayserispor
- Gaziantep FK (D)
- Beşiktaş
- RAMS Başakşehir (D)
- Eyüpspor,
- Hatayspor (D)
- Konyaspor