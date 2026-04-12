Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Kocaelispor maçı 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Trabzonspor, şampiyonluk yarışında umutlarını artırdı. İşte Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ALEV ALEV 

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, puanını 68'e çıkarsa da rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki fark azaldı. Fenerbahçe, 66 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalırken, Trabzonspor ise 64 puanla zirve yarışını sürdürdü.

İŞTE TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI VE PUANLARI

GALATASARAY (68):

  • Gençlerbirliği (D)
  • Fenerbahçe
  • Samsunspor D)
  • Antalyaspor
  • Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE (66):

  • Rizespor
  • Galatasaray (D)
  • RAMS Başakşehir
  • Konyaspor (D)
  • Eyüpspor

TRABZONSPOR (64):

  • RAMS Başakşehir
  • Konyaspor (D)
  • Göztepe
  • Beşiktaş (D)
  • Gençlerbirliği
Cemre Yıldız
