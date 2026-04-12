Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ALEV ALEV

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, puanını 68'e çıkarsa da rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki fark azaldı. Fenerbahçe, 66 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalırken, Trabzonspor ise 64 puanla zirve yarışını sürdürdü.

İŞTE TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI VE PUANLARI

GALATASARAY (68):

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE (66):

Rizespor

Galatasaray (D)

RAMS Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR (64):