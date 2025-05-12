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Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

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2024-2025 1. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlama töreni, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarlar tarafından protesto edilmesiyle gölgelendi. Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Kocaelispor camiası, şampiyonluk kupasını almak için büyük bir kutlama düzenledi. Ancak, kupayı vermeye gelen Hacıosmanoğlu, taraftarlar tarafından ıslıklar ve yuhalamalarla karşılandı.

Trendyol 1. Lig'i 72 puanla lider tamamlayan ancak 35. haftada şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, Süper Lig'e resmen yükseldi. Binlerce taraftarın önünde kupa kaldıran Körfez ekibi ünlü isimlerin konserleriyle şampiyonluğu taraftara hediye etti.

HACIOSMANOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

Kocaelispor Kulübü'nün 2024-2025 1.Lig Şampiyonluk kutlamalarına gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taraftarlar tarafından protesto edildi. Hacıosmanoğlu, Kocaeli'de taraftarlar tarafından yuhalandı. Tribünler gelen ıslık ve yuhalanmalarla platforma giren Hacıosmanoğlu'nun o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törenle kupasını aldı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından organize edilen törende 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu takdim etti.

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTumhaM:

Trabzonspor taraftari olarak kocaelispor taraftarina helal olsun diyorum ama seneye bu davranişlarindan dolayi takimi küme düşürürler

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Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Her şeyin bir yeri bir zamanı vardır, toplum olarak bu bilinci kaybettik sanırım. İşimiz gücümüz protesto etmek oldu şu hayatta. Yönetimini beğenirsin beğenmezsin, şampiyon olmuşsun, adam gelmiş kutlama törenine madalya takmaya, protesto yapıyorsun, sebep ? Bunlar hep sosyal medya deformasyonu. Beyinlerimizi sosyal medyaya teslim ettik, bireysel düşünme denen birsey kalmadı.

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Haber YorumlarıHasan Oren:

neyi Nezaman protesto edeceğimizi bilmiyoruz o kişi oraya seçimle geldi ve o Kocaeli kulübü o başkana oy verdi önce Kocaeli başkanına sorun niye oy verdiniz diye bırakın bu kuru gürültüyü siz taraftar olarak adam oksanın teknik direktörünüzü istifa ettirmezdiniz adam sizi şampiyon yaptı adama demediğinizi bırakmadınız işte dizin adam olup olmadığınız bu protesto dan belli

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Haber YorumlarıHasan Oren:

hehe

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