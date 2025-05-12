Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Trendyol 1. Lig'i 72 puanla lider tamamlayan ancak 35. haftada şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, Süper Lig'e resmen yükseldi. Binlerce taraftarın önünde kupa kaldıran Körfez ekibi ünlü isimlerin konserleriyle şampiyonluğu taraftara hediye etti.

HACIOSMANOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

Kocaelispor Kulübü'nün 2024-2025 1.Lig Şampiyonluk kutlamalarına gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taraftarlar tarafından protesto edildi. Hacıosmanoğlu, Kocaeli'de taraftarlar tarafından yuhalandı. Tribünler gelen ıslık ve yuhalanmalarla platforma giren Hacıosmanoğlu'nun o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törenle kupasını aldı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından organize edilen törende 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu takdim etti.