Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
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Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı dev bir gelir bekliyor. Sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım dahil birçok alanda önemli gelirler beklerken, bu gelirlerin toplamı 1 milyar 177 milyon 426 bin lirayı bulacak.

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, büyük bir ekonomik gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak.

18 MİLYON EURO DEVLER LİGİ'NDEN

Şampiyonlar Ligi'nden ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euroyu kasasına koyacak olan Galatasaray, performansına bağlı olarak galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik için ise 900 bin euro gelir elde edebilecek. Sarı-kırmızılılar, lig şampiyonuna verilen 71,1 milyon TL'yi de alacak. Ayrıca Galatasaray, geçmiş şampiyonluklar ve lig performansına dayalı birçok yan gelir de elde edecek. Bu gelirlerin toplamı yaklaşık 359 milyon TL'yi bulacak.

Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

1 MİLYAR 177 MİLYONLUK GELİR

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte şu ana kadar; Şampiyonlar Ligi'nden 816 milyon TL, TFF'nin şampiyonluk priminden 71 milyon TL, performansa dayalı gelirlerden 140 milyon TL ve geçmiş şampiyonluklara verilen primlerden 148 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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