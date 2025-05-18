Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu başarının ardından büyük bir ekonomik gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 18 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nden ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euroyu kasasına koyacak olan Galatasaray, performansına bağlı olarak galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik için ise 900 bin euro gelir elde edebilecek. Sarı-kırmızılılar, lig şampiyonuna verilen 71,1 milyon TL'yi de alacak. Ayrıca Galatasaray, geçmiş şampiyonluklar ve lig performansına dayalı birçok yan gelir de elde edecek. Bu gelirlerin toplamı yaklaşık 359 milyon TL'yi bulacak.

TOPLAM 1 MİLYAR 177 MİLYONLUK GELİR

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte şu ana kadar; Şampiyonlar Ligi'nden 816 milyon TL, TFF'nin şampiyonluk priminden 71 milyon TL, performansa dayalı gelirlerden 140 milyon TL ve geçmiş şampiyonluklara verilen primlerden 148 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.