Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperin geleceğiyle ilgili kararı verdi. Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Cuesta gözden çıkarıldı. Cuesta'dan minimum zarar etmek isteyen yönetimin, futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın ara transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla tepki çekmişti. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperin geleceğiyle ilgili kararı verdiği iddia edildi
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ
Ara transfer döneminde 8 milyon euro bedelle Genk'ten Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta, performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
GÖZDEN ÇIKARILDI
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Cuesta gözden çıkarıldı. Cuesta'dan minimum zarar etmek isteyen Galatasaray'ın futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Kolombiyalı stoper ara dönemde geldiği Galatasaray'da 9 maça çıktı ve 626 dakika süre aldı.