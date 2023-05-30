Şampiyonluk maçıyla ilgili gelen soruya Erden Timur, tek cümleyle cevap verdi: İnşallah her şey güzel olsun

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kazanmaları halinde şampiyonluğu ilan edecekleri MKE Ankaragücü maçı öncesi açıklamada bulundu. Timur basın mensuplarının maçla ilgili sorusuna, "İnşallah her şey güzel olsun." cevabını verdi.

Mke Ankaragücü karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kritik mücadele öncesi konuştu.

"İNŞALLAH HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLSUN"

Galatasaray'ın Ankaragücü karşılaşması öncesi stadyuma gitmek için otelden ayrıldığı anlarda açıklamada bulunan Erden Timur, maçla ilgili gelen soruya, "İnşallah her şey çok güzel olsun" cevabını verdi.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Galatasaray, saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçına bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.