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Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi

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Arjantin'in Racing Club takımının taraftarı, Cruzeiro ile oynanan şampiyonluk maçına dedesinin kafatasını getirdi. Racing Club, maçı 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Taraftar, kafatasını öperek, "Bu benim büyükbabam Valentín Aguilera. O benim aşkım, Racing benim aşkım ve dedemin de aşkıydı" dedi.

Cupa Sudamericana finalinde, Arjantin'in Racing Club takımı Brezilya temsilcisi Cruzeiro'yu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ancak maça damga vuran olay, bir Racing taraftarının maça dedesinin kafatasıyla gelmesiydi.

"BU BENİM BÜYÜKBABAM"

Paraguay'ın başkenti Asunción'da oynanan maçta, taraftar kafatasını öperek, "Bu benim büyükbabam Valentín Aguilera. O benim aşkım, Racing benim aşkım ve dedemin de aşkıydı," dedi.

"KAPI KONTROLÜNDEN NASIL GEÇTİ"

Spikerin, "Kapı kontrolünden bir insan kafatasıyla nasıl geçtin?" sorusuna taraftar, "Onu inancımla, Racing'e olan sevgimle geçirdim, o kendi kendine geçti," diye cevap verdi. Spiker, bu durumu "Futbola duyulan tutkunun ölüm sınırlarını bile aştığının kanıtı" olarak yorumladı.

Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Allahim Ciddi ciddi getirmis hahahahahhhahah

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Haber YorumlarıMapo 77:

lan sorgu melekleri kafasi olmayan adami mezarda nasil sorguluyacaklar almis kafayi maca getirmis

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Haber Yorumlarıapolat:

bende dedemi getirecem fener şampiyon olduğunda... hiç şampiyonluk göremedi

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