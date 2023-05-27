Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans

Borussia Dortmund, bugün oynanacak Mainz maçını kazanması ya da Bayern Münih'in puan kaybetmesi durumunda Almanya'da şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-siyahlı renklere gönül verenler karşılaşma öncesi sokaklara dökülürken, kilisede toplanan taraftarların, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" şarkısını söylediği anlar futbolseverlerin tüylerini diken diken etti.