Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı

Spor Haberleri

Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanındaki bıçakla A.S.G.'ye saldırdı.

Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı: 1 yaralı

1 KİŞİ GÖZALTINDA

A.S.G. vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Olaya karıştığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Kocasinan Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title