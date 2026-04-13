Şampiyonluk hesapları sil baştan! İşte zirveye oynayan takımların kalan maçları

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapatarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY’DAN KRİTİK PUAN KAYBI

Haftanın en dikkat çeken sonuçlarından biri Galatasaray cephesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta ikinci kez puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla 68 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürse de, en yakın rakibiyle arasındaki fark eridi.

FENERBAHÇE FARKI 2 PUANA İNDİRDİ

Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, puanını 66’ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana indirerek şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Zirvenin bir diğer iddialı takımı Trabzonspor ise haftayı kayıpla kapattı. 64 puanda kalan bordo-mavililer, yarışın içinde kalmaya devam etti.

ZİRVEDE SON DURUM

1 - Galatasaray: 68 puan

2 - Fenerbahçe: 66 puan

3 - Trabzonspor: 64 puan

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun kalan bölümünde Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe ise Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor maçlarına çıkacak.

TRABZONSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Trabzonspor’un fikstüründe ise Başakşehir, Konyaspor (D), Trabzonspor, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği karşılaşmaları yer alıyor.