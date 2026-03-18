Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçta en çok dikkat çeken isim, genç yıldız Arda Güler oldu. Oyunun temposunu belirleyen performansıyla sahada adeta bir orkestra şefi gibi takımı yöneten Güler, İspanyol taraftarlar ve basın tarafından büyük övgü aldı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık avantajın ardından Manchester City deplasmanında da 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Eflatun-beyazlılar toplamda 5-1'lik skorla turu geçti.

SAHADA "ORKESTRA ŞEFİ" GİBİYDİ

Karşılaşmada en çok dikkat çeken isim ise Arda Güler oldu. Genç yıldız, oyunun temposunu belirleyen performansıyla sahada adeta bir orkestra şefi gibi takımı yönetti.

İSPANYOLLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Arda Güler'in sergilediği etkileyici oyun, İspanyol taraftarlar ve basın tarafından büyük övgü aldı. Genç futbolcunun performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

YILDIZINI PARLATMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid formasıyla yükselişini sürdüren Arda Güler, kritik maçta ortaya koyduğu performansla takımın en güvenilen isimlerinden biri olma yolunda önemli bir adım attı.

İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

Savaşta korkulan oldu! Nükleer santrale füze isabet etti
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Fidan sıcak bölgede! Riyad'da toplantıya katılacak

Bakan Fidan sıcak bölgede! İran'ın vurduğu kente gidiyor
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü

Silahla şov yapıyordu, sonu çok kötü bitti
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor

Cemaatten yükselen sesler imamı usandırdı! Tepkisini görmeniz lazım
Dev iş birliği! Kuzey Kore'nin kasasına 14,4 milyar dolar girdi

Sessiz anlaşma kasayı doldurdu
Dışişleri Bakanı Fidan sıcak bölgede! Riyad'da toplantıya katılacak

Bakan Fidan sıcak bölgede! İran'ın vurduğu kente gidiyor
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' çıkışı Çin'i de harekete geçirdi

Trump'ın mesajı Rusya'dan sonra Çin'i de harekete geçirdi
Tam 8 bin 582 tane! Araçtan müze çıktı, ifadeleri 'pes' dedirtti

Miktar inanılmaz! Araçtan müze çıktı, ifadeleri "pes" dedirtti