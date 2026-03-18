Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık avantajın ardından Manchester City deplasmanında da 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Eflatun-beyazlılar toplamda 5-1'lik skorla turu geçti.

SAHADA "ORKESTRA ŞEFİ" GİBİYDİ

Karşılaşmada en çok dikkat çeken isim ise Arda Güler oldu. Genç yıldız, oyunun temposunu belirleyen performansıyla sahada adeta bir orkestra şefi gibi takımı yönetti.

İSPANYOLLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Arda Güler'in sergilediği etkileyici oyun, İspanyol taraftarlar ve basın tarafından büyük övgü aldı. Genç futbolcunun performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

YILDIZINI PARLATMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid formasıyla yükselişini sürdüren Arda Güler, kritik maçta ortaya koyduğu performansla takımın en güvenilen isimlerinden biri olma yolunda önemli bir adım attı.