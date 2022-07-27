Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! İlk rakip Slovacko - Haberler

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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! İlk rakip Slovacko

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin bu turda rakibi Çekya ekibi Slovacko olurken ilk maç 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti. Temsilcimi Avrupa macerasına Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

İLK MAÇ ÜLKER STADYUMU'NDA

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.

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Jorge Jesus Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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