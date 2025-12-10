Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde Sörloth fırtınası

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ve Atletico Madrid karşılaştı. Maça hızlı başlayan Eindhoven, Guus Til'in golüyle öne geçti. Ancak Atletico Madrid, Julian Alvarez ve David Hancko'nun golleriyle durumu eşitledi ve öne geçti. Alexander Sörloth ise 56. dakikada attığı golle maçın kaderini belirledi. Norveçli golcü, performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti, Eindhoven ise 8 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda ekibi 10. dakikada Guus Til'in golüyle öne geçerek maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip 85. dakikada Ricardo Pepi ile bir gol daha bulsa da Atletico Madrid'in geri dönüşünü engelleyemedi.

ATLETICO'NUN GERİ DÖNÜŞÜ VE SÖRLOTH'UN ROLÜ

Atletico Madrid, 37. dakikada Julian Alvarez'in golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarıya etkili başlayan İspanyol temsilcisi, 52. dakikada David Hancko'nun golüyle skoru çevirdi. Ardından 56. dakikada sahneye çıkan Alexander Sörloth, attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi.

MAÇIN OYUNCUSU: ALEXANDER SÖRLOTH

Fenerbahçe ile adı anılan Norveçli golcü yalnızca attığı golle değil, yaptığı asistle de maça damgasını vurdu. 76 dakika sahada kalan Sörloth, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi ve geceye adını yazdırdı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ HAFTA

Bu galibiyetle Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltirken PSV Eindhoven 8 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki haftada PSV, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid ise İstanbul'da Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

