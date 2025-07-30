Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı. İşte sonuçlar....
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.
5 MAÇ OYNANDI
Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle;
- Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)
- Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)
- Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)
- Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)
- Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)