Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı. İşte sonuçlar....

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.

5 MAÇ OYNANDI

Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle;

  • Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)
  • Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)
  • Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)
  • Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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