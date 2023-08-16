Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı çılgın gelir bekliyor! İşte kasaya girecek minimum para
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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, gruplara kalması halinde yaklaşık 23 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray, kasasına 5 milyon euro koymayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar, play-off turundaki rakibi Molde'yi eleyip gruplarak kalması durumunda ise yaklaşık 23 milyon euro kazanacak.
SON BİR ADIM KALDI
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup etti. Play-off turuna yükselen temsilcimizin rakibi ise Molde oldu. Galatasaray, Molde ile 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Molde'yi de elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
Şampiyonlar Ligi'nde para ödülleri şöyle:
- Katılım payı: 14.800.000 euro
- Play-Off Turu kaybeden: 5.000.000 euro (Avrupa Ligi'nde grup etabına kalacak)
- Katsayı payı: 1.137.000 euro ve katları (En az 6.822.000 euro)
- Market Pool payı: 1.500.000-2.000.000 euro arası
- 3 puan: 2.800.000 euro
- 1 puan: 930.000 euro
- Son 16 Turu: 9.600.000 euro
- Çeyrek Final: 10.600.00 euro
- Yarı Final: 12.500.000 euro
- Finalistler: 15.500.000 euro
- Şampiyon: 4.500.000 euro