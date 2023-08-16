Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı çılgın gelir bekliyor! İşte kasaya girecek minimum para

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, gruplara kalması halinde yaklaşık 23 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray, kasasına 5 milyon euro koymayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar, play-off turundaki rakibi Molde'yi eleyip gruplarak kalması durumunda ise yaklaşık 23 milyon euro kazanacak.

SON BİR ADIM KALDI

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup etti. Play-off turuna yükselen temsilcimizin rakibi ise Molde oldu. Galatasaray, Molde ile 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Molde'yi de elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde para ödülleri şöyle: