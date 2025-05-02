Şampiyonlar Ligi'nde eşi benzeri görülmemiş senaryo

İngiliz ekiplere Şampiyonlar Ligi'nde ambargo koymak üzere. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek olan İngiltere, Avrupa Ligi sayesinde bir kontenjan daha alabilir.

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Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçlarında Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri rövanşta hata yapmazsa adlarını finale yazdıracak. Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.