Şampiyonlar Ligi'nde eşi benzeri görülmemiş senaryo
Tottenham ve Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalması durumunda, Premier League, Şampiyonlar Ligi'ne 6 takım gönderecek. Bu durum, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ülkenin ilk kez 6 takımla turnuvaya katılması anlamına gelecek.
İngiliz ekiplere Şampiyonlar Ligi'nde ambargo koymak üzere. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek olan İngiltere, Avrupa Ligi sayesinde bir kontenjan daha alabilir.
DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçlarında Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.
Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri rövanşta hata yapmazsa adlarını finale yazdıracak. Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.