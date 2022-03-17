Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Villarreal, deplasmanda Juventus'u farka boğarak eledi
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi. İtalyan devi büyük bir sürprize imza atarak turnuvadan elenirken, İspanyollar adını çeyrek finale yazdırdı. Juventus'un da elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek İtalyan takımı kalmadı.
Juventus ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Allianz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Juventus ise Devler Ligi'ne son 16 turunda veda ederek büyük bir şok yaşadı.
VILLAREAL SON DAKİKALARDA AÇILDI
Uzun süre 0-0 giden karşılaşmada 78. dakikada Moreno penaltıdan Villarreal'i öne geçirirken, 85. dakikada Pau Torres farkı 2'ye yükseltti. 90+2. dakikada ise Danjuma penaltıdan skoru belirleyen isim oldu. İtalyan devi Juventus sahasında büyük bir şok yaşarken, Villareal çeyrek final biletini cebine koyan ekip oldu.