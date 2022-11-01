Şampiyonlar Ligi'nde büyük şok! Dünya devi grup sonuncusu oldu

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda tamamlanan maçlar sonunda Atletico Madrid, grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu, oynanan 2 maçla sona erdi. Atletico Madrid, deplasmanda Porto'ya 2-0 mağlup olarak Devler Ligi'nde grubunu sonuncu tamamladı.

ATLETICO YIKIMI YAŞADI

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mehdi Taremi ve 24. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti. Atletico'nun tek golü 90+5. dakikada Ivan Marcano'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Bayer Leverkusen ile Club Brugge ise Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

PORTO VE BRUGGE TURLADI

Bu sonucun ardından Atletico Madrid grubunda sonuncu olarak Avrupa'ya veda etti. Porto ilk sırada, Club Brugge ise ikinci sırada son 16 turuna kaldı.