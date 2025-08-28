Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık muhteşem maç

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk karşılaşmada 3-1 galip gelen Belçika temsilcisi Club Brugge, rövanşta ağırladığı İskoçya ekibi Rangers'ı 6-0 mağlup etti.

BRUGGE GOL OLDU YAĞDI

Rakibine iki maçta 9 gol atan Club Brugge'e turu getiren golleri Nicolo Tresoldi 3, Hans Vanaken 32, Joaquin Seys 41 ve 45, Aleksandar Stankovic 45+2, Christos Tzolis ise 50. dakikada kaydetti. Rangers'ta Max Aarons, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TOPLAM SKOR 9-1

İlk maçı 3-1 kazanan Club Brugge, rövanşta da rakibine 6-0 üstünlük sağladı ve toplam skorda 9-1 üstünlük kurarak ardını lig aşamasına yazdırdı.