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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları yarın ve 22 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe, sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaşacak. Rövanşlar 28-29 Temmuz'da.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

Fenerbahçe, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Fenerbahçe (Türkiye) - Gornik Zabrze (Polonya)

Mjallby (İsveç) - L. Red Imps (Cebelitarık)

Sabah (Azerbaycan) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Iberia (Gürcistan) - S. Bratislava (Slovakya)

Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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