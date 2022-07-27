Şampiyonlar Ligi maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Eşleşmenin ilk maçı 0-0 berabere sonuçlanmıştı.
FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE SAVUNMA SIKINTISI
Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması, ilk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in yokluğu, teknik direktör Jorge Jesus'u savunma tercihi konusunda zor duruma soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
- Altay Bayındır
- Bright Osayi-Samuel
- Marcel Tisserand
- Attila Szalai
- Ferdi Kadıoğlu
- Willian Arao
- İsmail Yüksek
- İrfan Can Kahveci
- Diego Rossi
- Joshua King
- Enner Valencia
34.ELEME MAÇI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.