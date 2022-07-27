Şampiyonlar Ligi maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Eşleşmenin ilk maçı 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SAVUNMA SIKINTISI

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması, ilk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in yokluğu, teknik direktör Jorge Jesus'u savunma tercihi konusunda zor duruma soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır

Bright Osayi-Samuel

Marcel Tisserand

Attila Szalai

Ferdi Kadıoğlu

Willian Arao

İsmail Yüksek

İrfan Can Kahveci

Diego Rossi

Joshua King

Enner Valencia

34.ELEME MAÇI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.