Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe Sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakaları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları heyecanı yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek.

Rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmaların programları ise şu şekilde:

Yarın:

19.00 Mjallby - Slovan Bratislava

19.00 Ararat - Armenia- Celje

20.30 Levski Sofya - Kairat

20.30 Hapoel Beer-Sheva - Kızılyıldız

21.00 Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris

21.00 Olympiakos - NEC Nijmegen

21.00 Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt

21.00 Sparta Prag - Olimpik Lyon

5 Ağustos Çarşamba:

19.30 Aarhus - Sabah

21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı