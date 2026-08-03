Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe Sahada
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 5 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Sturm Graz ile karşılaşacak. Rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvada yarın ve Çarşamba günü toplam 12 karşılaşma yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakaları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları heyecanı yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek.
Rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.
Karşılaşmaların programları ise şu şekilde:
Yarın:
19.00 Mjallby - Slovan Bratislava
19.00 Ararat - Armenia- Celje
20.30 Levski Sofya - Kairat
20.30 Hapoel Beer-Sheva - Kızılyıldız
21.00 Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris
21.00 Olympiakos - NEC Nijmegen
21.00 Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt
21.00 Sparta Prag - Olimpik Lyon
5 Ağustos Çarşamba:
19.30 Aarhus - Sabah
21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz