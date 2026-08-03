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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe Sahada

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe Sahada
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 5 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Sturm Graz ile karşılaşacak. Rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvada yarın ve Çarşamba günü toplam 12 karşılaşma yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakaları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları heyecanı yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek.

Rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmaların programları ise şu şekilde:

Yarın:

19.00 Mjallby - Slovan Bratislava

19.00 Ararat - Armenia- Celje

20.30 Levski Sofya - Kairat

20.30 Hapoel Beer-Sheva - Kızılyıldız

21.00 Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris

21.00 Olympiakos - NEC Nijmegen

21.00 Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt

21.00 Sparta Prag - Olimpik Lyon

5 Ağustos Çarşamba:

19.30 Aarhus - Sabah

21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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