Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları 11 karşılaşmayla başladı. Fenerbahçe, evinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar arasında Sturm Graz 4-0, Kızılyıldız 4-0 ve Lech Poznan 4-1 galibiyetleri öne çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 11 karşılaşmayla başladı.
Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
Fenerbahçe-Gornik Zabrze (Polonya): 1-0
Mjallby (İsveç)-L. Red Imps (Cebelitarık): 3-0
Sabah (Azerbaycan)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0
Iberia (Gürcistan)-S. Bratislava (Slovakya): 0-2
Aarhus (Danimarka)-Lech Poznan (Polonya): 1-4
Thun (İsviçre)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1
Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya): 4-0
Klaksvik (Faroe Adaları)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 0-0
Larne (Kuzey İrlanda)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4
Vikingur R. (İzlanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1