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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları 11 karşılaşmayla başladı. Fenerbahçe, evinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar arasında Sturm Graz 4-0, Kızılyıldız 4-0 ve Lech Poznan 4-1 galibiyetleri öne çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 11 karşılaşmayla başladı.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe-Gornik Zabrze (Polonya): 1-0

Mjallby (İsveç)-L. Red Imps (Cebelitarık): 3-0

Sabah (Azerbaycan)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0

Iberia (Gürcistan)-S. Bratislava (Slovakya): 0-2

Aarhus (Danimarka)-Lech Poznan (Polonya): 1-4

Thun (İsviçre)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya): 4-0

Klaksvik (Faroe Adaları)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 0-0

Larne (Kuzey İrlanda)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4

Vikingur R. (İzlanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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