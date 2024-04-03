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Düzce'de Okul Sporları Bisiklet Müsabakaları Yapıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları küçükler, yıldızlar, gençler bisiklet müsabakalarında 70 sporcu pedal çevirdi. Şampiyon olanlara madalya ve kupaları verildi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları küçükler, yıldızlar, gençler bisiklet müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir bağlantı yolunda yapılan müsabakalara toplam 70 sporcu katıldı.

Şampiyonada Küçük Erkeklerde; Kerem Efe Özdemir birinci, Metehan Silahlı ikinci, Muhammet Ali Akdemir üçüncü, Yasin Malaycı dördüncü, Kızlarda ise; Şura Türkel birinci, Enise Bağdan ikinci oldu.

Takım Klasmanında; Hikmet Akın Ortaokulu birinci, Özel İsabet Ortaokulu ikinci oldu.

Yıldız Erkeklerde; Muhammet Efe Çalış birinci, Salih Efe Çobanoğlu ikinci, Mehmet Hasan Eymen Uslu üçüncü Timur Özsarıkamış dördüncü olurken takım klasmanında ise 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu birinci, İsabet Ortaokulu ikinci oldu.

Genç B Erkelerde; Emin Kerem Üner birinci, Efe Tuna Kolay ikinci, Yiğit Er üçüncü, Mert Ali Topaloğlu dördüncü, Kadınlarda ise İnci Yemen birinci, Betül Üster ikinci olurken takım klasmanında Borsa İstanbul MTAL birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Genç A Erkeklerde; İlkcan Erkin Çavuş birinci, Mehmet Yahya Durmaz ikinci, Barbaros Güzel üçüncü, Ertuğrul Şar dördüncü olurken takım klasmanında Düzce Spor Lisesi birinci, Borsa İstanbul MTAL ikinci, Yavuz Selim MTAL üçüncü oldu.

Genç A Kadınlarda ise; Deniz Mina Karakelle birinci, Buse Gül Zorlu ikinci, Emine Yılmaz üçüncü, takım klasmanında İse Yavuz Selim MTAL birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

Çelebi tebrik etti

Borsa İstanbul MTAL'i ziyaret eden sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi kupa ve madalya alan öğrencileri tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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