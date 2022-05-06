Şampiyon Trabzonspor, Hatay'ı salladı! Futbolcular sahaya çıkarken kıyamet koptu
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Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor. Şampiyon unvanıyla Hatay'a giden bordo-mavililer, maça çıkarken rakip takım futbolcuları tarafından alkışlandı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Geçen hafta Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, bu hafta Hatay deplasmanında alkışlarla karşılandı.
HATAYSPOR TRİBÜNLERİNDEN TRABZONSPOR'A DESTEK
Soyunma odası tünelinin çıkışının sağına ve soluna dizilen Hataysporlu futbolcular, şampiyon Trabzonspor'un futbolcularını sahaya çıkarken alkışladı. Tribünlerde bu alkışlara destek verirken, o anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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