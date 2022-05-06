Şampiyon Trabzonspor, Hatay'ı salladı! Futbolcular sahaya çıkarken kıyamet koptu - Haberler

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Şampiyon Trabzonspor, Hatay'ı salladı! Futbolcular sahaya çıkarken kıyamet koptu

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor. Şampiyon unvanıyla Hatay'a giden bordo-mavililer, maça çıkarken rakip takım futbolcuları tarafından alkışlandı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Geçen hafta Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, bu hafta Hatay deplasmanında alkışlarla karşılandı.

HATAYSPOR TRİBÜNLERİNDEN TRABZONSPOR'A DESTEK

Soyunma odası tünelinin çıkışının sağına ve soluna dizilen Hataysporlu futbolcular, şampiyon Trabzonspor'un futbolcularını sahaya çıkarken alkışladı. Tribünlerde bu alkışlara destek verirken, o anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Şampiyon Trabzonspor, Hatay'ı salladı! Futbolcular sahaya çıkarken kıyamet koptu

Şampiyon Trabzonspor, Hatay'ı salladı! Futbolcular sahaya çıkarken kıyamet koptu

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Hatayspor, Spor, Haberler

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