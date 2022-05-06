Şampiyon son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile Trabzonspor puanları paylaştı
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Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran bordo-mavililer, ligde 78 puana ulaştı.
Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
SON DAKİKADA GALİBİYET KAÇTI
Rotasyon ağırlık bir kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor, karşılaşmanın başında kalesinde ciddi tehlikeler yaşadı. Bordo-mavililer, 12. dakikada Bakasetas ile penaltıdan yararlanamazken, 48. dakikada Djaniny'le öne geçti. 90+4. dakikada ise Diouf takımına beraberliği getiren golü attı. Şampiyon Trabzonspor bu beraberlikle puanını 78'e yükseltti. Hatayspor ise 50 puanla 10. sıraya yerleşti.
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