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Şampiyon son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile Trabzonspor puanları paylaştı

Haberler.com - Spor
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Şampiyon son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile Trabzonspor puanları paylaştı

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran bordo-mavililer, ligde 78 puana ulaştı.

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

SON DAKİKADA GALİBİYET KAÇTI

Rotasyon ağırlık bir kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor, karşılaşmanın başında kalesinde ciddi tehlikeler yaşadı. Bordo-mavililer, 12. dakikada Bakasetas ile penaltıdan yararlanamazken, 48. dakikada Djaniny'le öne geçti. 90+4. dakikada ise Diouf takımına beraberliği getiren golü attı. Şampiyon Trabzonspor bu beraberlikle puanını 78'e yükseltti. Hatayspor ise 50 puanla 10. sıraya yerleşti.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Spor, Haberler

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