Şampiyon olan kalecinin ilginç üzüntüsü: Daha erken olabilirdik

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftada 12 Bingölspor, sahasında Hacettepe Türk Metal 1963 Spor’u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi. Bingöl ekibinde şampiyonluğun pay sahiplerinden kaleci Oğuzhan Çelik, açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYONLUĞU DAHA ERKEN İLAN EDEBİLİRDİK''

Sezonu mutlu sonla bitirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Çelik, "Bu sezon aslında şampiyonluğu daha erken ilan edebilirdik. Bu biraz içimizde kaldı. Ancak yaşadığımız bazı zorluklara rağmen sezonu mutlu sonla tamamladık. Özellikle ceza alan takım arkadaşlarımız için bu şampiyonluğu çok istiyorduk ve başardık" diye konuştu.

''ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEFİMİZ YİNE ZİRVE''

Şampiyonluğun ardından takımın hedeflerine dair ise 23 yaşındaki kaleci, "Bu camiayı hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Önümüzdeki sezon hedefimiz yine zirve ve birincilik" dedi.

3 MAÇTA RAKİPLERİNE GOL İZNİ VERMEDİ

Oğuzhan Çelik, bu sezon ligde 4 maçta kaleyi korurken, 12 Bingölspor bu maçların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Oğuzhan, 3 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.