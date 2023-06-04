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F.Bahçe'den büyük sürpriz! Şampiyon G.Saray'ı alkışlamadılar verilen cevap tam bomba

F.Bahçe'den büyük sürpriz! Şampiyon G.Saray'ı alkışlamadılar verilen cevap tam bomba

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı alkışlamadı. Sarı-Lacivertli futbolcular, ezeli rakibinin sahasına 5 yıldızlı sweatshirtler ile çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi şampiyon Galatasaray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı merak konusu olan Fenerabahçe'den beklenmedik bir karşılık geldi.

5 YILDIZLI GÖNDERME

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi seremoniye 5 yıldızlı sweatshirtler ile sahaya çıktı. Bu sezon sahaya yıldızsız logolar ile çıkan Fenerbahçeliler, bu hamle ile alkış beklentilerine farklı bir cevap verdi.

Şampiyon Galatasaray'ı alkışlamayan Fenerbahçe'den beklenmedik cevap

DOSYA TFF'DE

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili TFF'ye yaptığı başvuru sonuçlanmış değil. Sarı-Lacivertliler, 1959'dan önce kazandığı 9 şampiyonluk ile formasına 5 yıldızlı arma ekledi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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