Şampiyon Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu kullanılacak

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini alıyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcunun 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön elemeler nedeniyle sezonu erken açacak Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda ilk imzayı Kaan Ayhan'a attırıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

NTV'de yer alan habere göre, Galatasaray ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini alacak. Milli futbolcuyu, 400 bin euroya kiralayan sarı-kırmızılılar, 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, sarı-kırmızılı formayla 6 maça çıktı. Ayhan bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.