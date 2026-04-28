Haberler

Şampiyon Bursaspor'un genç file bekçisinin en büyük hayali A Milli Takım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞAMPİYON Bursaspor'un genç file bekçisi Kerem Matışlı (19), "Bursaspor'da oynayarak A Milli Takım'a gitmek benim en büyük hayalim. Bu yaşlarda takip edilmek ve izlenmek beni motive ediyor" dedi.

Bursaspor'un bu sezon kalesini güvenle koruyan ve 2'nci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan genç yeteneği Kerem Matışlı, şampiyonluk kutlamalarının ardından kariyer hedeflerine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na muhabirine açıklamalarda bulundu. Kazanılan kupanın büyük bir emeğin karşılığı olduğunu vurgulayan başarılı kaleci, sezonun başından sonuna kadar camia olarak kenetlendiklerini belirterek, "Öncelikle çok mutluyuz. Başkanımız, yönetimimiz, biz oyuncular ve taraftarlarımızla birlikte hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadık. Çok büyük emekler harcandı ve bugün bu kupayı kaldırarak emeklerimizi taçlandırdık. İnşallah Bursaspor'u hak ettiği yerlere taşımaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'BURSASPOR KALESİNDE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM'

Kariyer planlaması ve kişisel hedefleri hakkında da konuşan Matışlı, önceliğinin her zaman yeşil-beyazlı forma olduğunu ifade ederek, "Şu an Bursaspor'dayım ve burada çok mutluyum. En büyük isteğim; Bursaspor yeniden Süper Lig'e çıktığında da kalede olmak ve burada şampiyonluklar yaşamak. Avrupa hedefim tabii ki var ama her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM A MİLLİ TAKIM'

Yeşil-beyazlı formayı A Milli Takım'da da temsil etmek istediğini söyleyen Kerem Matışlı, "Bursaspor'da oynayarak A Milli Takım'a gitmek benim en büyük hayalim. Bu yaşlarda takip edilmek ve izlenmek beni motive ediyor, daha fazla çalışmamı sağlıyor. Nasibimizde ne varsa o olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

