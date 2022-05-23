Şampiyon Akbaş, Akçadağ'da coşkuyla karşılandı - Haberler

- Şampiyon Akbaş, Akçadağ'da coşkuyla karşılandı

MALATYA - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde coşkuyla karşılandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçında karşılaştığı Rumen rakibi Lacramioara Perijoc'yi yenerek dünya şampiyonu oldu. Sabah saatlerinde havayolu ile Malatya'ya dönüş yapan Akbaş, havaalanında büyük bir coşku ile karşılandı. Kent merkezinde vatandaşların yoğun ilgisi altında tur atan Hatice, daha sonra memleketi Akçadağ ilçesine hareket etti. Akçadağ Belediye Başkan Vekili Mustafa Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ve belediye personeli ile yüzlerce Akçadağlı tarafından coşku ile karşılan Akbaş için belediye önünde kurban kesildi.

İlçe Belediye binası önünde gerçekleşen karşılama töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcı Eyüp Işık, Hatice Akbaş'ın Akçadağ'ın sesini dünyaya duyurduğunu belirterek şampiyona tüm Akçadağlılar adına teşekkür etti.